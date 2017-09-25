Энергетики подключили два новых дома для переселенцев из ветхого жилья в Первоуральске

В поселке Динас Первоуральска введены в эксплуатацию два трехэтажных дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Оба дома уже подключены к электричеству. Скоро свет появится и в третьем доме, который ожидает сдачи.

«Дома для переселенцев построены в районе улиц Советская и Кирова. Для энергоснабжения этого микрорайона мы установили ТП с двумя трансформаторами по 630 кВА каждый, построили воздушную и две кабельные линии. Надежность гарантируем, все выполнено по последним стандартам из современных материалов. К подключению третьего дома мы тоже готовы, только рубильник повернуть. Ждем заявку», – рассказал главный инженер Первоуральского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Максим Калегин.

Застройщик обещает подать заявку на подключение к середине октября – сейчас на объекте заканчиваются строительно-монтажные работы. Они идут с небольшим отставанием, не так давно здесь заменили подрядчика. Сейчас процесс находится на контроле регионального правительства, к 25 октября дом должен быть сдан в эксплуатацию. Квартиры в новом микрорайоне получат более 250-ти первоуральцев.

Напомним, всего в Свердловской области в программу переселения вошли 1479 аварийных домов – это 288 тысяч квадратных метров жилья и 26,5 тысяч человек. По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, в 2017 году в регионе осталось расселить еще 420 семей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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