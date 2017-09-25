Понедельник, 25 сентября 2017, 11:15 мск

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«Уральские авиалинии» объявили скидки 30% на зимние направления

«Уральские авиалинии» объявили скидки 30% на зимние направления

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает традиционную зимнюю распродажу «Выбери свою зиму». С 25 сентября по 8 октября можно приобрести билеты на направления по России, СНГ и за рубеж со скидкой до 30%. Улететь по акции можно до 15 апреля.

Как уточнили в пресс-службе «Уральских авиалиний», скидки действуют на рейсы авиакомпании с вылетом из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы, Иркутска, Омска, Барнаула, Благовещенка, Читы, Новосибирска, Томска, Кемерово, Якутска, Краснодара, Челябинска, Владивостока, Улан-Удэ, Красноярска, Сочи, Самары, Ростова, Хабаровска и Уфы. Полный список направлений смотрите на специальной страничке .

Пассажиры могут оплачивать тарифы акции «Выбери свою зиму» бонусами «Крылья»: один бонус равен одному рублю. Дополнительной скидкой может стать приветственный бонус до 1000 рублей для новых участников программы. Приобрести билеты можно на сайте , в мобильном приложении , через call center или в авиакассах.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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