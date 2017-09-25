Налоговая служба банкротит такси – официального перевозчика аэропорта Кольцово

Налоговая служба Ленинского района подала заявление о банкротстве «Такси-город» – официального перевозчика аэропорта Кольцово.

Как предает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее уведомление появилось в картотеке арбитражного суда. Согласно документу задолженность перед налоговиками у компании составляет около полумиллиона рублей. Отметим, что «Такси-город» является одним из старейших в Екатеринбурге автоперевозчиков. Причины, по которым у компании появилась столь крупная налоговая задолженность, пока не уточняются.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День

Екатеринбург. Другие новости 25.09.17

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