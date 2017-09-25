На этой неделе в Екатеринбурге пройдет последний в истории концерт группы Black Sabbath

В Екатеринбургском ККТ «Космос» покажут финальный концерт британской рок-группы Black Sabbath.

Об этом сообщает официальный портал администрации Екатеринбурга. Со ссылкой на организаторов концерта мэрия сообщает: «Финальное выступление коллектива состоялось 4 февраля 2017 года в Бирмингеме. Этот концерт – последняя возможность для поклонников группы насладиться знаковыми хитами «Черной субботы», которые вошли в их ключевые альбомы «Iron Man», «Paranoid», «War Pigs» и многие другие. Эта запись приоткрывает окно в мир личных взаимоотношений музыкантов как коллектива в общем, так и каждого члена группы по отдельности: Оззи Осборна, Тони Айомми и Гизера Батлера».

Показ запланирован на четверг, 28 сентября.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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