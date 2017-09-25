Опекуны совершеннолетних школьников получат 4,5 млн рублей

Свердловское заксо приняло решение сохранить выплаты на содержание ребёнка старше 18 лет опекунам или попечителям детей-сирот, если к 18 годам ребёнок не закончил школу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», законопроект представил председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин. Он рассказал, что в случае принятия закона в нынешнем году потребуется 4 млн 620 тысяч рублей, которые будут направлены на выплаты 72 сиротам, продолжающим обучение. В 2018 году на обеспечение 38 детей-сирот, продолжающих обучение, планируется выделить более 5 млн рублей.

Депутат Виктор Шептий поинтересовался, не планируется ли выплачивать пособия опекунам студентов вузов. Погудин ответил, что такие предложения регулярно поступают, но такой возможности пока нет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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