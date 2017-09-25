Умер один из авторов генплана Екатеринбурга – один из идеологов строительства метро Владимир Букин

В Екатеринбурге скончался один из авторов генплана развития города Владимир Букин. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

Его называют одним из идеологов строительства метро в Свердловске. В течение 5 лет Владимир Букин работал в Куйбышевском районе Свердловска на освобожденной партийной работе и с 1958 по 1987 годы в должности заместителя председателя и первого заместителя председателя Свердловского горисполкома по вопросам капитального строительства. На этих постах Владимир Петрович внес большой вклад в разработку генерального плана города и проектов детальных планировок жилых районов.

При непосредственном участии Владимира Букина в 1977-1978 годах была реализована программа ликвидации барачного жилфонда – почти 10 тысяч жителей бараков были переселены в комфортное жилье.

За время его работы в горисполкоме осуществлена застройка таких крупных жилых районов, как Уралмаш, Эльмаш, Сортировочный, ВИЗ-Правобережный, Юго-Западный, Академический, Вторчермет, Химмаш, Пионерский, Втузгородок, Комсомольский, Заречный, Компрессорный, начато строительство в Центральном и Ботаническом районах, на Юге Центра.

При непосредственном участии Владимира Петровича возведены крупные общественные здания, в том числе Театр кукол, киноконцертный театр «Космос», Дворец молодежи, Дворец спорта, ТЮЗ, Цирк, гостиницы «Юбилейная» (теперь «Евраз») и «Свердловск», рестораны «Космос» и «Малахит», кинотеатр «Салют». Он курировал реконструкцию театров Музкомедии (1962 год) и Оперы и балета (1982 год), непосредственно руководил строительством Исторического сквера и мемориального комплекса на Широкореченском кладбище.

Владимир Петрович много усилий приложил, чтобы включить в Генеральный план города возведение метрополитена в Свердловске, а затем утвердить технический проект в Совете Министров СССР на строительство его первой очереди.

За трудовую деятельность на посту заместителя председателя Свердловского горисполкома Владимир Букин награжден двумя орденами «Трудового красного знамени», орденами «Дружбы народов» и «Знак почета», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100 лет со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда». Лауреат премии Совета министров СССР за разработку генплана города Свердловска и реализацию его первой очереди.

Владимир Петрович награжден знаком «За заслуги перед городом Екатеринбургом». В 2001 году стал лауреатом премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина за цикл научно-исследовательских работ по формированию и развитию экономической базы Екатеринбурга, в 2000 году – лауреат премии имени члена-корреспондента М.А. Сергеева за разработку и внедрение механизма регулирования земельных отношений крупного города.

Из жизни ушел выдающийся градостроитель, настоящий профессионал своего дела, отзывчивый и чуткий человек. Светлая память о Владимире Петровиче Букине навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, товарищей по работе, всех знавших его.

Прощание с Владимиром Петровичем состоится 27 сентября 2017 года в 13:00 в ЦКиИ «Верх-Исетский» (площадь Субботников, 1).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День

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