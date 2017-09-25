Полиция ищет свидетелей ДТП, в котором погиб неизвестный пешеход (ФОТО)

Полиция Екатеринбурга разыскивает очевидцев ДТП на Сибирском тракте, в результате которого погиб пешеход.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском ОГИБДД, авария произошла в Екатеринбурге 18 сентября в 20 часов 15 минут около строения № 1 на 15 км Сибирского тракта.

Водитель «Шевроле Авео», ехавший со стороны микрорайона Компрессорного в сторону автодороги Екатеринбург – Косулино, сбил пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте. Мужчина был в тяжелом состоянии доставлен в 36-ю ГКБ, где 21 сентября скончался. Его личность до сих пор не установлена. Пешеход – мужчина примерно 50 лет, в момент ДТП был одет в куртку и брюки темного цвета.

В настоящее время проводится выяснение обстоятельств наезда, в связи с чем очевидцев данного происшествия, а также граждан, которые могут помочь в установлении личных данных погибшего, просьба позвонить в Госавтоинспекцию города Екатеринбурга по телефонам: 8-912-61-777-07 или 02.

Конфиденциальность гарантируется.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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