В больнице скончалась одна из женщин, упавшая с 7 этажа во время пожара на улице Волгоградской (ВИДЕО)

Вчерашний пожар в жилом доме на улице Волгоградская повлек за собой жертвы. Напомним, в горящей квартире на 7 этаже были четверо: муж, жена, их шестимесячный сын и подруга семьи. Отец с ребенком спаслись, перебравшись на балкон соседей этажом ниже. Две женщины при попытке спуститься сорвались и упали на землю.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе горздрава Екатеринбурга, в больнице №24 одна из женщин скончалась. Вторая пострадавшая сейчас находится в реанимации ЦГБ №23, на аппарате ИВЛ. У нее множественные травмы, повреждения внутренних органов, ожог голени. Женщина была прооперирована, ее состояние медики оценивают как стабильно тяжелое. Мужчина был доставлен в ожоговый центр больницы №40, но сбежал оттуда. Маленький ребенок сейчас находится в ДГБ№9, врачи зарегистрировали у него отравление продуктами горения.

Полицейские опросили спасшегося из пожара мужчину. Со слов отца, женщины выпивали и в какой-то момент спиртное от сигареты вспыхнуло. Огонь заблокировал выход из квартиры, и мужчина принял решение спуститься вниз по балкону к соседям этажом ниже. Жена передала ему ребенка, которого отец подхватил на руки. После чего хозяин квартиры попытался спустить супругу и ее подругу, но они сорвались и упали с балкона 7 этажа. Жуткие кадры спасения ребенка и падения женщин сняли очевидцы происшествия и прислали в редакцию РИА «Новый День».

Женщина срывается с балкона, спасаясь от пожара

«Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что семья на учете ранее не состояла, отца ребенка полицейские привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. В настоящее время сотрудники полиции опрашивают соседей пострадавшей семьи на предмет их благополучия», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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