Прокуратура оспорила завещание, оставленное тяжелобольной свердловчанкой

Прокуратура сумела в суде оспорить завещание оставленное человеком, признанным дееспособным, но страдающим тяжелым заболеванием, в пользу постороннего лица.

Как сообщили в ведомстве, в мае 2017 года умерла мать инвалида. После смерти матери открылось наследство в виде половин долей в праве общей долевой собственности на жилой дом и на земельный участок при нем площадью 715 кв. м. Выяснилось, что в апреле 2017 года матерью заявителя было составлено завещание, которое удостоверено нотариусом. Согласно завещанию, женщина оставила все свое имущество некоей женщине 1980 г.р., которая не являлась ее родственником либо близким человеком. Прокурорская проверка показала, что на момент составления завещания женщина хотя и была дееспособна, но находилась в состоянии, в силу которого не могла понимать значение своих действий и руководить ими, так как длительное время страдала онкологическим заболеванием. На момент составления завещания она испытывала сильные боли, нарушения сна. В день составления завещания была доставлена в МУ «Верхнепышминская центральная городская больница».

Свидетели, наблюдавшие наследодателя в юридически значимый период (соседи и друзья), указали на то, что в связи с плохим состоянием здоровья женщина испытывала сильные боли, периодически не могла разговаривать, не понимала, что происходит. В свою очередь, ее сын является инвалидом второй группы, состоит на учете у врача-психиатра. Впоследствии женщина высказывала сожаления о том, что составила завещание, полагала, что заключила договор ренты.

По итогам проведенной проверки прокуратура в Верхнепышминский городской суд направила исковое заявление в интересах сына-инвалида о признании недействительным завещания. После вмешательства прокуратуры в ходе рассмотрения гражданского дела в суде ответчица добровольно отказалась от наследства и притязаний на половину жилого дома и земельного участка под ним. Верхнепышминский городской суд прекратил производство по гражданскому делу в виду добровольного удовлетворения исковых требований прокуратуры.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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