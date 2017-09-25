В Екатеринбурге отопление пришло почти в три тысячи домов

В Екатеринбурге завершается второй этап подключения жилфонда к отоплению. По данным на 12:00 25 сентября, в Екатеринбурге уже получили отопление 2 тысячи 960 многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Что касается социальных объектов, то с теплом уже 61 % (107) общеобразовательных школ, 59 % (253) детсадов, 44 % (79) больниц.

Со вторника, 26 сентября, стартует третий этап, в ходе которого будут подключаться социальные объекты и другие потребители, расположенные в квадратах улиц Татищева – Халтурина – Готвальда – Стрелочников – Луначарского – проспект Ленина, Амундсена – Московская – Объездная, а также на Эльмаше, в районе цирка и СДЮШОР «Юность», других близлежащих кварталах.

Между тем, как сообщают «Новому Дню» читатели, отопление получили далеко не все жители даже тех домов, что входят в первый и второй этапы пуска тепла. В частности, холодно в квартирах на ВИЗе, ЖБИ, в центре.

Следить за ходом подключения тепла жители могут на специальном сайте. На нем представлена наглядная карта города, на которой указаны этапы и сроки подключения. 25 сентября в администрации города Екатеринбурга состоится очередное заседание штаба по запуску тепла, на котором представители ресурсоснабжающих и других задействованных в процессе предприятий и учреждений отчитаются о проводимой работе.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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