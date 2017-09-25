В Екатеринбурге два подростка забрались на телебашню ГТРК «Урал», чтобы сделать селфи (ФОТО)

Сегодня утром сотрудники Росгвардии задержали двух молодых людей, которые устроили фотосессию на телебашне ГТРК «Урал».

Подростки проникли на территорию охраняемого объекта незаконно. По сигналу сработавшей сигнализации на место прибыли сотрудники ведомства. Увидев, что на башню взобрались двое неизвестных, правоохранители вызвали экипаж медицины катастроф и МЧС. Однако юноши, сделав несколько фотографий, самостоятельно спустились вниз и сдались Росгвардии.

При проверке документов выяснилось, что задержанным по 18 лет, и оба проживают в Екатеринбурге. Молодые люди были доставлены в городской отдел полиции № 7 и переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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