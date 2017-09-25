Самый молодой район Екатеринбурга Академический отмечает восьмилетие (АФИША)

В предстоящие выходные, 30 сентября, Академический отметит свой восьмой день рождения. Для жителей устроят концерт, серию творческих флешмобов, также все гости могут выиграть IPhone 8. По всему Екатеринбургу будет курсировать музыкальный интернет-автобус.

День рождения самого молодого района Екатеринбурга совпадает со светлым праздником Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Праздник начнется в 8:30 в Храме во имя Святых Божиих строителей, где состоится литургия, а сразу после нее – подведение итогов конкурса детского рисунка «Мой район самый лучший». В 10 часов пройдет праздничный субботник и закладка аллеи в честь 8-летия Академического.

Самые массовые мероприятия стартуют днем. С 12 часов на трех площадках района команда музыкантов и аниматоров даст мини-концерты. А в 18:00 в новом офисе АО «РСГ-Академическое» на проспекте Академика Сахарова, 57, начнется праздничная программа с розыгрышами и призами. У жителей и гостей Академического будет возможность поучаствовать в создании двухметрового арт-объекта – стены аватарок.

Кроме этого, в день рождения Академического будут подведены итоги фотоконкурса #АКАДЕМИЧЕСКОМУ8, который уже стартовал и продлится до 28 сентября. В честь 8-летия района победителю вручат смартфон IPhone8. К слову, совмещение offline и online активностей связано с Днем Интернета в России, который также празднуют 30 сентября.

К тем, кто в этот день не сможет быть на празднике в Академическом, район «приедет» сам: по городу будет курсировать музыкальный интернет-автобус с онлайн-трансляциями в социальные сети и гостями на борту.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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