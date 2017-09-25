Участок федеральной трассы М-5 закроют на месяц

В связи с проведением работ по ремонту путепровода с 28 сентября по 01 ноября 2017 г. будет ограничено движение по развязке на 185 км автодороги федерального значения М-5 «Урал» (Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск).

Как сообщили в ФКУ «Уралуправдор», речь идет о подъезде к городу Екатеринбург (в районе села Патруши и деревни Большое Седельниково). В качестве маршрута объезда дорожники рекомендуют использовать транспортные развязки на км 187 (г. Арамиль, п. Полевой) и на км 179 (п. Октябрьский, п. Первомайский).

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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