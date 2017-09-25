В Свердловской области задерживают выдачу загранпаспортов старого образца

В городах Свердловской области возникли проблемы с оформлением загранпаспортов старого образца. Во многих территориальных отделах закончились бланки заявлений и туристам пришлось ждать. Как пояснили в ГУ МВД РФ по Свердловской области, произошел технический сбой с поставкой бланков, но на данный момент все бумаги доставлены и туристы смогут подать заявление на оформление загранпаспорта.

Информацию о сбое в поставках бланков в города Свердловской области подтвердили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

«Проблема действительно есть. Произошел технический сбой с поставкой бланков паспортов. В настоящее время бланки поступили, и в ближайшее время граждане получат свои документы», – сообщил РИА «Новый День» руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Добавим, что с выдачей биометрических загранпаспортов проблем не возникало. Правда, не во всех отделениях Управления по вопросам миграции ГУ МВД в городах есть кабинки для фотографирования на биометрику.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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