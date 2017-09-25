Журналисты уже четыре часа не могут зайти на сайт свердловского правительства

Что-то странное происходит сегодня с официальным сайтом правительства Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже около четырех часов при попытке открыть портал www.midural.ru появляется надпись: «Не удается получить доступ к сайту.

Веб-страница по адресу http://www.midural.ru/, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу. Выполните поиск по запросу midural ru в Google

ERR_NAME_RESOLUTION_FAILED». При этом с мобильных телефонов сайт доступен.

Сотрудники департамента информполитики сообщают, что у них с сайтом все в порядке.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 25.09.17

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