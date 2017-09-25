На трех екатеринбургских улицах запретят парковаться

Дорожные службы в IV квартале 2017 года вводят запрет остановки и стоянки транспортных средств на трех участках улиц.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» появятся на улице Стачек (от Корепина до Фронтовых Бригад);

Объездной дороге (от Вильгельма де Геннина до съезда в сторону Амундсена (участок кольцевого движения вдоль пруда); улице Софьи Перовской (от Готвальда до Единого Фронта).

Органы местного самоуправления получили многочисленные обращения от жителей. На их основании и в целях повышения пропускной способности и безопасности дорожного движения на участках будет введен запрет на паркование транспортных средств.

Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 25.09.17

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