В Каменском районе разрушены очистные сооружения: стоки попадают в почву

Каменский райсуд обязал власти Каменского района реконструировать очистные сооружения в поселке Первомайский и обеспечить их эксплуатацию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, проверка установила, что здание очистных сооружений канализации в Первомайском разрушено, не эксплуатируется, сточные воды на них не поступают.

В рабочем состоянии поддерживается лишь система отведения хозяйственно-бытовых сточных вод и канализационно-насосной станции. Стоки под давлением насосов поступают в почву и недра, подземные воды и в лесной массив, находящийся между поселком и территорией бывших очистных сооружений.

По мнению прокуратуры, бездействие районной администрации может привести к причинению вреда окружающей среде и возникновению массовых инфекционных заболеваний.

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление к администрации муниципалитета с требованием устранить выявленные нарушения. Суд требования удовлетворил.

Каменский район, Служба информации РИА «Новый День»

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