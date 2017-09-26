Ночью в Екатеринбурге сгорели две иномарки

В Екатеринбурге минувшей ночью огнем были повреждены очередные автомобили.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-группе городского управления МВД, первое тревожное сообщение поступило в 03:55 в дежурную часть отдела полиции №13. На улице Самаркандской горел автомобиль Ssang Yong. Владелец машины подал заявление в полицию. Второе сообщение о возгорании Honda Accord поступило на пульт дежурного отдела полиции №13 в 04:05.

«Владелец этой иномарки сейчас устанавливается. Автомобиль стоял около дома со следами ДТП. По данным фактам проводится проверка, сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия с целью установления очевидцев произошедшего, а также выяснения всех обстоятельств инцидентов. По результатам пожарно-технической экспертизы будет принято процессуальное решение», – уточняют в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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