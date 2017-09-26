В Екатеринбурге должник едва не задавил человека, когда приставы забирали у него арестованный автомобиль

В Екатеринбурге водитель едва не задавил человека, когда приставы и полицейские пытались забрать у него арестованный за долги автомобиль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Орджоникидзевском районе города. По информации УФССП России по Свердловской области, горожанин задолжал своему знакомому свыше 100 тысяч рублей по заключенному договору займа. Когда пришло время отдавать деньги, должник отказался выполнять свои обязательства. К разрешению конфликтной ситуации подключились судебные приставы, которые оформили документы по аресту машины Nissan должника. Они прибыли к его дому, чтобы забрать транспортное средство, но владелец наотрез отказался подписывать все бумаги и выходить из салона машины.

Судебные приставы вызвали на место инцидента сотрудников полиции. В этот момент водитель несколько раз попытался уехать на арестованном автомобиле – он трогался с места и едва не задавил родственника взыскателя долга. К счастью, трагедии удалось избежать. Должник отдал машину только после того, как полиция силой заставила его выйти из машины.

Автомобиль отправили на эвакуаторе на штрафстоянку. По словам приставов, после этого должник перечислил взыскателю 80 тысяч рублей. Сейчас судебные приставы будут пытаться взыскать оставшуюся сумму долга.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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