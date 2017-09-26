Heineken намерена получить право на пивной бренд «Свердловское» вопреки Роспатенту

Суд по интеллектуальным правам (СИП) назначил на 15 ноября слушания по заявлению ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» о признании недействительным решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «Свердловское», говорится в материалах дела.

Заявитель просит зарегистрировать знак в отношении товаров 32-го класса Международной классификации товаров и услуг (безалкогольные напитки), сообщает РАПСИ.

Как ранее писал «Новый День», Роспатент 7 октября 2016 года отклонил заявление «Хейнекен» о регистрации бренда. Палата по патентным спорам подтвердила 11 апреля отказ ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» в регистрации товарного знака.

При этом служба отметила, что прилагательное «Свердловское» ассоциируется в первую очередь со Свердловской областью и может быть воспринято потребителем как указание на место нахождения производителя товара, что не соответствует материалам заявки, согласно которым ООО находится в Санкт-Петербурге.

Компания подала возражение в Палату по патентным спорам, подчеркнув, что имеет несколько филиалов на территории РФ, в частности, филиал «Патра», расположенный в Екатеринбурге и образованный на месте завода напитков и минеральных вод «Свердловский».

ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» отмечало, что в соответствии с действующим законодательством филиал не является самостоятельным субъектом права и не может приобретать права и обязанности без указания на юридическое лицо, в заявочной документации были добросовестно указаны реквизиты юридического лица – заявителя.

В то же время Палата по патентным спорам подчеркнула, что уже около 20 лет завод «Свердловский» имел название «Патра». «С этим названием завода и ассоциировалась выпускаемая продукция. В этой связи довод возражения о широкой известности обозначения «Свердловский» как средства индивидуализации предприятия заявителя представляется необоснованным», – говорится, в частности, в материалах Роспатента.

Heineken работает на российском рынке с февраля 2002 года, когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге. В портфеле компании около 30 брендов, среди которых такие как Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, а также национальные и региональные марки – «Охота», «Три медведя», «Степан Разин».

Екатеринбург, служба новостей

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