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Heineken намерена получить право на пивной бренд «Свердловское» вопреки Роспатенту

Heineken намерена получить право на пивной бренд «Свердловское» вопреки Роспатенту

Суд по интеллектуальным правам (СИП) назначил на 15 ноября слушания по заявлению ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» о признании недействительным решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «Свердловское», говорится в материалах дела.

Заявитель просит зарегистрировать знак в отношении товаров 32-го класса Международной классификации товаров и услуг (безалкогольные напитки), сообщает РАПСИ.

Как ранее писал «Новый День», Роспатент 7 октября 2016 года отклонил заявление «Хейнекен» о регистрации бренда. Палата по патентным спорам подтвердила 11 апреля отказ ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» в регистрации товарного знака.

При этом служба отметила, что прилагательное «Свердловское» ассоциируется в первую очередь со Свердловской областью и может быть воспринято потребителем как указание на место нахождения производителя товара, что не соответствует материалам заявки, согласно которым ООО находится в Санкт-Петербурге.

Компания подала возражение в Палату по патентным спорам, подчеркнув, что имеет несколько филиалов на территории РФ, в частности, филиал «Патра», расположенный в Екатеринбурге и образованный на месте завода напитков и минеральных вод «Свердловский».

ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» отмечало, что в соответствии с действующим законодательством филиал не является самостоятельным субъектом права и не может приобретать права и обязанности без указания на юридическое лицо, в заявочной документации были добросовестно указаны реквизиты юридического лица – заявителя.

В то же время Палата по патентным спорам подчеркнула, что уже около 20 лет завод «Свердловский» имел название «Патра». «С этим названием завода и ассоциировалась выпускаемая продукция. В этой связи довод возражения о широкой известности обозначения «Свердловский» как средства индивидуализации предприятия заявителя представляется необоснованным», – говорится, в частности, в материалах Роспатента.

Heineken работает на российском рынке с февраля 2002 года, когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге. В портфеле компании около 30 брендов, среди которых такие как Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, а также национальные и региональные марки – «Охота», «Три медведя», «Степан Разин».

Екатеринбург, служба новостей

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