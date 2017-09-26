В Свердловской области почти 2 тысячи сирот не прошли диспансеризацию

В 2016 году в Свердловской области 1922 сироты и оставшиеся без попечения родителей дети не прошли бесплатную диспансеризацию из-за повальных нарушений со стороны медицинских учреждений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к такому неутешительному выводу пришли по результатам контрольных мероприятий прокурорские работники. Они также выяснили, что те сироты, кто побывал на медосмотре, зачастую оставались без дополнительных консультаций узких специалистов. Халатность проявляли и соцработники. В частности, врачи рекомендовали пяти воспитанникам Серовского детского дома пройти ЭКГ и УЗИ сердца, а также получить консультации психиатра, окулиста и стоматолога, но администрация детдома проигнорировала рекомендации. После вмешательства городской прокуратуры дети прошли осмотр у специалистов и получили необходимое лечение. Четыре сотрудника детдома понесли дисциплинарное наказание.

В Ивделе 23 опекаемых ребенка после диспансеризации в центральной райбольнице не прошли дополнительную диагностику, профилактику и лечение у врачей узкой специализации. В связи с этим прокуратура внесла представление в Ивдельскую ЦРБ. После чего дети были обследованы, некоторым назначена медикаментозная терапия. К дисциплинарной ответственности привлечен заместитель главврача по медицинской работе.

«В ряде центров социальной помощи семье и детям, а также социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних медкабинеты не оснащены стерилизованными упаковочными материалами, противопедикулезными укладками, электронными термометрами и динамометрами. Кроме того, нарушается стерилизация многоразового инструментария и не соблюдаются условия хранения лекарств», – отмечают в пресс-службе облпрокуратуры.

По всем выявленным нарушениям прокурорами внесено 67 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 71 должностное лицо, в суд направлено 12 исков.

Принимая во внимание, что выявленные нарушения говорят об отсутствии контроля за деятельностью учреждений со стороны регионального Минздрава и Минсоцполитики, прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес представление губернатору.

В результате был утвержден план-график распределения медорганизаций для диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Дополнительно выделены средства на установку сплит-системы в медкабинете социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Талицкого района.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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