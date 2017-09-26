Ельцин-центр выплатил 2 миллиарда рублей долга в казну Свердловской области

Ельцин-центр выплатил 2 миллиарда рублей в казначейство Свердловской области, тем самым сдержав обещание расплатиться с бюджетом до конца 2017 года. Средства президентский центр накопил «в результате финансово-хозяйственной деятельности».

Напомним, в мае 2013 года Ельцин-центр получил коммерческий кредит в 2 миллиарда рублей на строительство и последующее развитие. Кредит был выделен министерством финансов Российской Федерации Свердловской области специально для Президентского центра. Для обслуживания долга между Фондом «Президентский центр Б.Н. Ельцина» и областным министерством управления госимуществом (МУГИСО) был заключен кредитный процентный договор.

В конце октября 2016 года распорядительная дирекция МУГИСО передала в казну Свердловской области право требования задолженности в размере более 2 миллиардов рублей. Руководство Ельцин-центра не смогло в 2016 году отдать деньги, поскольку в аренду было сдано менее 20% офисных и иных площадей. То есть прибыли было недостаточно для покрытия расходов. Тогда же директор Александр Дроздов обещал вернуть долг до конца 2017 года.

«25 сентября Ельцин-центр выплатил 2 миллиарда рублей (тело кредита) в казначейство Свердловской области, спустя ровно 2 года после заключения сделки о покупке площадей бизнес-центра «Демидов». Кредит был использован в соответствии с целевым назначением на реконструкцию и развитие президентского центра, – сообщили сегодня в пресс-службе Ельцин-центра. – Решение по размеру и выплате процентов коммерческого кредита будет принято Законодательным собранием Свердловской области 31 октября 2017 года».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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