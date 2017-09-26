Область снова продает Березовский хлебокомбинат: теперь в 4 раза дешевле

Свердловское правительство снова выставляет на продажу принадлежащий ей пакет акций ОАО «Березовский хлебокомбинат».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», планируется продать 3264 обыкновенных именных акций ОАО «Березовский хлебокомбинат», составляющих 48,99 % уставного капитала. Начальная цена продажи – 4 млн 372 тысячи рублей. В сообщении о торгах говорится, что тот же лот выставлялся на продажу в феврале 2016 года, но тогда желающих приобрести его не нашлось. В прошлый раз область надеялась выручить за акции 16 млн 146 тысяч рублей. Заявки от участников аукциона будут приниматься до 26 октября, сами торги назначены на 30 октября.

Добавим, что завтра состоятся торги по продаже акций КРК «Уралец», находящихся в госсобственности. Частникам отдают 401 844 обыкновенных именных акций, что составляет 33,99 % уставного капитала. Начальная цена продажи пакета – 259 млн 335 тыс. рублей, шаг аукциона – 6 млн 483 тыс. 375 рублей, что составляет 2,5% от начальной цены продажи. «Приватизация пакета акций КРК, находящихся в государственной казне Свердловской области, позволит увеличить доходы областного бюджета, оптимизировать структуру государственного имущества Свердловской области, а оставшимся акционерам реализовать концепцию реконструкции существующего здания», – пояснили в МУГИСО.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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