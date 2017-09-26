На Урале отправили в колонию убийцу собутыльника, которого выдал шнурок от ботинок

В Свердловской области вынесен обвинительный приговор 62-летнему бывшему зэку, которого признали виновным в убийстве собутыльника. Мужчину схватили после того, как его выдал шнурок от ботинок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на скамье подсудимых оказался житель города Новая Ляля. Следствие и суд установили, что 8 июня 2017 года мужчина выпивал со знакомым в своей квартире на улице Розы Люксембург. Во время застолья между ними возник конфликт, хозяин достал нож и зарезал собутыльника. Труп злоумышленник спрятал у трубы теплотрассы в капроновых хозяйственных мешках, перевязав их веревкой и шнурком от своего ботинка.

Тело потерпевшего обнаружил 19 июня местный житель, косивший траву. Сыщики подметили, что для перевязки мешков использовался шнурок. По нему они и вышли на преступника.

«Когда в поле зрения следователей и оперативников попал 62-летний ранее судимый местный житель, в его жилище был произведен осмотр. В прихожей квартиры они нашли ботинки, на одном из которых не имелось шнурка, схожего по характеристикам с тем, который использовался для завязывания мешка с телом убитого. В ходе последующих следственных действий мужчина сознался в совершении преступления», – сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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