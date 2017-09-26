В Екатеринбурге остаются без тепла 31 школа и 99 детсадов

Мэрия Екатеринбурга представила свежие данные по запуску отопления в социальных объектах города – школах, детских садах и больницах.

Как сообщил и.о. начальника управления по муниципальному жилищному контролю Александр Брагин на заседании городской думы, по состоянию на 11 часов утра сегодня теплом обеспечены 144 муниципальные школы из 175 (82,3%), 330 детских садов из 429 объектов (76,9%), 118 больниц из 178 (66%).

«Отопление в социальных объектах запускается в первую очередь, если есть техническая возможность и если есть подача теплоносителя. Мы рассчитывает обеспечить теплом все объекты к 1 октября», – пояснил чиновник.

Замглавы администрации города по ЖКХ Владимир Гейко добавил, что процесс запуска отопительного сезона занимает две недели из-за особенностей технологического подключения и гидравлических режимов: «У нас Пионерский поселок и Сортировка попадают на 4 этап подключения, потому что наполнение системы идет с определенным давлением. Невозможно сразу заполнить все 3,5 тысячи километров тепловых сетей в городе. Поставлена задача сегодня-завтра все максимально запустить, чтобы даже на 4 этаже хватало на 2-3 этажные дома, то есть школы и детсады».

Напомним, в Екатеринбурге из-за отсутствия отопления временно закрылись детские садики на улицах Бебеля, Черепанова и Опалихинской: в помещениях ДОУ температура воздуха опустилась до 11 градусов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 26.09.17

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