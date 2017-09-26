На Урале объевшийся вор-домушник заснул в чужом доме при попытке украсть продукты

На Среднем Урале будут судить жителя Богдановича, который попытался обчистить частный жилой дом. Мужчина был настолько голоден, что начал есть украденные продукты прямо на месте преступления и уснул за столом в чужом жилище. Неудавшегося вора-домушника застала на своей кухне хозяйка дома, вернувшаяся от соседки.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, полицию вызвал сын женщины, который приехал по звонку матери. Полицейские установили, что злоумышленник проник в дом, сорвав петлю с замком на входной двери. Рядом со спящим вором нашли пакет с продуктами на сумму более 900 рублей, которые он собирался забрать с собой. 54-летнего преступника доставили в отдел полиции, где он во всем сознался. Мужчина рассказал, что решился на кражу, потому что был очень голоден и пьян.

«Увидев, что входная дверь в ограду частного дома на улице Комарова не заперта, он вошел во двор. На двери в дом висел навесной замок. Мужчина понял, что хозяев внутри нет. Тогда он решил проникнуть внутрь и чем-нибудь поживиться. Сорвав петлю, он открыл дверь. Зашел, включил свет и сложил в пакет продукты питания, которые смог найти. После этого решил перекусить прямо в доме и открыл банку рыбных консервов. Для удобства мужчина разделся и устроился за столом. Однако во время еды он незаметно для себя уснул. Очнулся только тогда, когда его связал сын хозяйки квартиры и передал сотрудникам полиции», – уточняют в ведомстве.

Владелица же жилища находилась в гостях у соседки. Возвращаясь домой, женщина увидела свет в своем окне и насторожилась, поскольку хорошо помнила, что выключала его, когда уходила. В доме ей предстала неожиданная картина – на кухне за столом спал незнакомый мужчина, из-за чего она и позвонила своему сыну, который живет неподалеку.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд. Горе-вору грозит до 3 лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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