Не валяй дурака в Америке: екатеринбурженку уволили из «Газпрома» после родов в США

Жительница Екатеринбурга была уволена с работы из ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» после родов в США. По крайней мере, так считает сама Анна, экс-сотрудница отдела экономической безопасности предприятия. Историю свердловчанки, которая проработала 15 лет в уральской «дочке» «Газпрома», но была в одночасье уволена, накануне рассказал портал E1. Женщина решила рожать второго ребенка в Штатах из-за проблем со здоровьем, а также в связи желанием устроить судьбу малыша, который автоматически получил гражданство США по месту рождения – во Флориде. Анна рассказала журналистам, что в феврале этого года ушла в отпуск по беременности и рождению ребенка и уехала в Америку. Работодателя о том, что отправляется в Штаты, чтобы родить там, она не оповещала. «Без проблем я всегда выезжала на отдых за границу. Да и в этот раз работодатель знал, что я поеду в США, ведь я оформляла визу», – приводит слова екатеринбурженки портал Е1.

Роды прошли благополучно, женщина должна была либо написать заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, либо выйти на работу 12 июля, т.к. 11 июля истекал срок ее отпуска по беременности. Но, по словам самой Анны, она не успела оформить бумаги, чтобы сделать паспорт на малыша, и не могла уехать в Россию, чтобы сделать документы на ребенка уже здесь. Как и следовало ожидать, бумаги из США не устроили российского работодателя, и поскольку женщина не вышла на работу в срок, ей поставили прогул. В общей сложности его длительность составила месяц – семья вернулась в Екатеринбург лишь 11 августа. За это нарушение и была уволена Анна. Однако сама она считает, что ее уволили из-за других причин. «Может, причина увольнения в том, что начальство, скорее всего, решило, что я остаюсь на ПМЖ в Штатах, вот и избавились от меня», – сказала она журналистам. Теперь женщина пытается восстановиться на работе и получить пособие по уходу за ребенком в суде.

В самом «Газпром трансгаз Екатеринбург» подчеркивают, что уволили женщину исключительно за «нарушение трудовой дисциплины и непредоставление документов, подтверждающих причины и обоснованность неявки».

Бывшие коллеги Анны рассказывают, что ее могли уволить из-за комплекса причин. Во-первых, на кадровое решение действительно повлиял сам прогул, ведь женщина не появлялась на рабочем месте целый месяц. Во-вторых, могла сыграть роль и специфика работы: женщина числилась в службе корпоративной защиты, что накладывало определенные требования. Ее экс-коллеги не исключают, что ей был выдана устная рекомендация не выезжать в США, однако она ее нарушила. В-третьих, начальство екатеринбурженки действительно могло посчитать, что Анна останется на ПМЖ в Штатах, как предположила она сама. Дело в том, что муж женщины также работал в «Газпром трансгаз Екатеринбург». Он, в отличие от супруги, уволился сам. «Все думали, что они и не вернутся сюда, а у них там, видимо, что-то не срослось», – предполагают коллеги Анны.

Добавим, точку в трудовом споре должен поставить Кировский районный суд. Заседание намечено на 5 октября.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 26.09.17

На Урале объевшийся вор-домушник заснул в чужом доме при попытке украсть продукты. / Областной суд вернул дело экс-замглавы Белоярки в районный суд. / Куйвашев подписал указы о назначении членов правительства. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»