В уральском лесу обнаружили останки лося и труп охотника

В Свердловской области следователи выясняют обстоятельства гибели охотника. По предварительным данным, мужчину застрелил браконьер, незадолго до этого убивший лося.

Как сообщил сегодня РИА «Новый День» руководитель СО по городу Березовский областного Следственного комитета Алексей Зырянов, 22 сентября в лесу около поселка Монетный нашли тело местного жителя 1977 года рождения с огнестрельным ранением груди. По версии следствия, за два дня до этого потерпевший вместе со своим отцом и знакомым ушли на охоту – собирались добыть вальдшнепа. В лесном массиве они услышали выстрелы, в сторону которых устремились сопровождавшие их охотничьи собаки. Охотники пошли за псами и разделились: отец и знакомый потерпевшего пошли в одну сторону, а сам он – в другую. Вскоре последовал еще один выстрел, после которого потерпевший перестал выходить на связь и из леса не вышел. Его отец обратился с заявлением в полицию по поводу безвестного исчезновения сына.

В ходе поисковых мероприятий сотрудники угрозыска тело охотника нашли. Неподалеку от него были обнаружены останки лося. В связи с этим сыщики сделали предположение, что к убийству мужчины причастен другой охотник. По словам пресс-секретаря областного полицейского главка Валерия Горелых, эксперты изъяли ряд вещдоков, в том числе пулю, патрон в пластиковой гильзе и еще несколько стреляных гильз.

«Отрабатывая список лиц, относящихся к числу охотников и владельцев огнестрельного охотничьего оружия, следственно-оперативной группе удалось выйти на след подозреваемого – уроженца поселка Монетный 1975 года рождения, который сейчас живет в Екатеринбурге, – отметил собеседник агентства. – На допросе он пояснил, что вместе с товарищами охотился на лося, не имея для этого необходимых разрешительных документов. После того, как лось ими был подстрелен, он услышали шум в кустах. Решив, что это еще одно дикое животное, он произвел еще один выстрел в сторону кустов. Только после выстрела подозреваемый понял, что выстрелил в человека. С места происшествия он вместе со знакомыми вскоре ретировался, взяв с собой тушу убитого лося». По словам Горелых, от лося осталась брошенной лишь шкура, голова с варварски выколотыми глазами и копыта.

По факту убийства охотника возбуждено уголовное дело. Представители СКР сейчас выясняют все обстоятельства ЧП. По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, допросы и проверки показаний на месте. Органами полиции по факту незаконного отстрела лося возбуждено отдельное уголовное дело.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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