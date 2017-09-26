Директора СНР Евгения Горенбурга обвинили в двуличии: из-за вызова на рок-фестиваль «экстремистской» украинской группы

Сегодняшняя новость о том, что в 2018 году хедлайнером фестиваля «Старый новый рок» станет украинская группа «Пошлая Молли» имеет все шансы обернуться грандиозным скандалом. Дело в том, что еще недавно директор самого большого зимнего рок-феста страны Евгений Горенбург называл этот молодой и подающий надежды коллектив «экстремистским», музыканты которого спонсируют войну.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ежегодный фестиваль «Старый Новый Рок» пройдет 13 января 2018 года, но вокруг него уже начинают кипеть страсти. Сегодня стало известно, что хэдлайнером СНР выступит панк-группа «Пошлая Молли», получившая свою скандальную известность, в том числе, благодаря матерным текстам. «Мы открыты для новых музыкантов, нам постоянно присылают заявки, и мы следим за тенденциями в музыке. «Пошлую Молли» мы заметили сами и позвали, так как эта группа сейчас популярна среди молодёжи. Также мы возрождаем традицию, когда на нашем фестивале дебютируют новые группы. Нам можно присылать заявки, и, если кто-то понравится, мы дадим возможность выступить на сцене «Старого нового рока», – пояснили E1.RU организаторы.

Между тем, еще недавно Горенбург выступал категорически против выступлений в России группы «Пошлая Молли». Об этом напомнил арт-директор ночного клуба «Дом печати» Артем Зверев. Он в эмоциональной форме выразил свое мнение на своей страничке в социальной сети Facebook. Зверев напомнил, что участвовал вместе с директором СНР в проекте «Умная среда», очередной темой которого были вопросы, связанные с музыкой. «И на этом ламповом обсуждение у нас с господином Горенбургом возник жаркий спор. На вопрос влияет ли как-то политика на музыку, я честно сказал, что когда делал самостоятельно концерт ГРУППЫ ПОШЛАЯ МОЛЛИ 20 МАЯ в екатеринбурге ко мне приперлась ПРОКУРАТУРА и ФСБ и кошмарили меня за то что якобы группа ЭКСТРЕМИСТСКАЯ. У меня стальные яйца и я не стал отменять концерт. Господин Горенбург сказал, что я идиот раз таким занимаюсь и плачу УКРАИНСКИМ группам гонорары, которые они тратят НА ВОЙНУ», – написал Зверев (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены – прим. ред.). В этой связи возникает резонный вопрос – почему Горенбург сейчас изменил свое мнение и все-таки позвал «экстремистскую» «Пошлую Молли» на свой рок-фестиваль.

«Я просто в **Е от этих двоих стандартов! Щас то че группа не спонсирует уже войну? К группе у меня никаких претензий я первый их привез на УРАЛ и пока единственный кто смог сделать концерт. Но СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК я в ***е от тебя!, – добавил арт-директор «Дома Печати». – Какие мои претензии. Первое меня вызвали в прокуратуру. Второе я общался с сотрудником ФСБ. Меня пугали – ПРОПАГАНДА ГОМОСЕКСУАЛИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМ, ПРОПАГАНДА НАРКОТИКОВ и чего только не было, мне давали понять, что концерт надо отменять. Я как промоутер организатор мог влететь на кучу бабла, я не стал делать 2 концерт! Горенбург говорил, что я недалекий раз таким занимаюсь. А ЩАС ЭТО ВСЕ БУДЕТ НА СТаРОМ НОВОМ РОКЕ В ЕЛЬЦИН ЦЕНТРЕ!»

Получить оперативно комментарий на этот счет от организаторов СНР РИА «Новый День» пока не получилось. Мы будем следить за развитием событий.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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