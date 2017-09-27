Суд отказал свердловчанину в компенсации за разбитый iPhone

На Среднем Урале служители Фемиды отказали мужчине в компенсации за разбитый iPhone.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мае 2016 года житель Верхней Пышмы купил в кредит смартфон Apple iPhone 6 за 57 тысяч 250 рублей. Через четыре месяца он обратился в магазин с просьбой отремонтировать по гарантии треснувший дисплей и восстановить пропавшее изображение. После проведения диагностики аппарата ему отказали в ремонте из-за отсутствия запчастей. Клиент не стал забирать гаджет и написал претензию с требованием вернуть стоимость телефона или его аналог. Однако магазин навстречу ему не пошел.

Мужчина обратился в Верхнепышминский городской суд к АО «Связной Логистика» с иском о защите прав потребителя. Суд удовлетворил требования истца частично, взыскав с ответчика 100 тысяч 762 рубля, в том числе, компенсацию морального вреда, оплату адвоката и т.д.

Ответчик не согласился с решением районного суда и обжаловал его в Свердловском областном суде. В апелляционной жалобе он указывал на то, что обязанность возвращать деньги за технику у продавца возникает лишь в случае, если в товаре обнаружился недостаток, имевшийся до передачи товара покупателю.

«Проверив материалы дела и выслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что причиной возникновения недостатков в смартфоне является дефект, полученный из-за нарушения владельцем правил эксплуатации. Следовательно, неисправность техники возникла по вине самого истца. Этот факт подтверждали заключение независимого эксперта и пояснение самого владельца айфона. Последний в ходе судебного разбирательства подтвердил, что дисплей был им разбит вследствие собственных неосторожных действий – при падении. В итоге Свердловский областной суд отменил решение районного суда и отказал в удовлетворении требований истца к АО «Связной Логистика»», – сообщили сегодня в пресс-службе облсуда.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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