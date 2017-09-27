В «послужном списке» 32 преступления: в Екатеринбурге будут судить воровскую банду подростков

В Екатеринбурге сыщики уголовного розыска изобличили юношескую банду, на счету которой целая серия хищений из торговых точек, в том числе, из салонов сотовой связи.

Как сообщила сегодня РИА «Новый День» руководитель пресс-группы городского управления МВД РФ Ирина Бучельникова, по версии следствия, четверо несовершеннолетних действовали с 2015 года. Они не раз задерживались полицией и привлекались к уголовной ответственности, но в силу своего возраста не подвергались судами наказанию, связанному с лишением свободы.

«Между тем, в настоящее время трое молодых людей достигли 18-летия и были арестованы по подозрению в совершении очередных хищений. Следствие по их делам продолжается, часть материалов передана в суды. Следственным органам удалось доказать причастность задержанных к 32 преступным эпизодам, предусмотренным различными частями статьи 158 УК РФ «Кража», а также одному преступлению, предусмотренному статьей 162 УК РФ «Разбой». При этом в криминальном «послужном списке» молодых людей – 12 краж из салонов сотовой связи», – уточнила собеседница агентства.

Максимальное наказание за преступления, в которых обвиняются задержанные, может составить десять лет лишения свободы. При этом суд, вероятнее всего, учтет серийный характер преступлений, наличие судимостей и нежелание обвиняемых становиться на путь исправления.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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