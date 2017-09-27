В Екатеринбурге будут судить мужчину, пытавшегося убить двоих человек кухонным ножом

В суд передано дело 43-летнего жителя Артемовского, попытавшегося зарезать двух екатеринбуржцев на Сортировке.

Как сообщают в СУ СКР по Свердловской области, по данным следствия, ночью 12 октября 2016 года, будучи пьяным, во дворе одного из домов по улице Расточной в Екатеринбурге обвиняемый вступил в конфликт с двумя совершенно незнакомыми ему молодыми людьми. Разозлившись, он схватил кухонный нож, лежавший в его машине, и накинулся с ним на оппонентов, нанеся им множественные раны. От полученных травм один из молодых людей скончался на месте, жизнь другого была спасена благодаря оказанной ему медицинской помощи.

После произошедшего злоумышленник самостоятельно обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении, выдав орудие преступления – кухонный нож. В дальнейшем в отношении него судом по ходатайству органов следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе предварительного расследования были установлены все обстоятельства происшествия, по делу проведен ряд судебных экспертиз (судебно-медицинские, молекулярно-генетические, биологические, судебно-психиатрическая), выполнены необходимые следственные мероприятия (допросы обвиняемого, потерпевших и свидетелей, проверки показаний на месте, очные ставки). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День

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