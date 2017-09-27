В Свердловской области картели заработали 2 миллиарда на детском питании

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили признаки двух крупных многолетних сговоров компаний на торгах по поставке питания в детские учреждения Свердловской области. Речь идет о питании в социальных учреждениях – детсадах, школах и детских оздоровительных лагерях. Общая сумма выигранных аукционов составила 2,06 миллиарда рублей.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе ОНФ, по информации координатора проекта ОНФ «За честные закупки» депутата Госдумы Антона Гетта, с 2010 по 2017 годы на торговых процедурах по поставкам питания в детские учреждения Среднего Урала поочередно выиграли контракты три компании с одним и тем же учредителем. Они заключили договоры на 1,35 миллиарда рублей. Речь идет об ООО «Аппетит», ООО «Аппетит-плюс» и ООО «В Аппетит». Некоторые контракты с ними будут действовать до 2021 года.

«Кроме того, в Свердловской области действует сговор еще двух других компаний, которые также выходят на совместные торги, демонстрируя минимальное снижение. Учредителем обоих предприятий, которым удалось с 2011 по 2017 г. получить контрактов на сумму 710 млн руб., является одно лицо», – говорит Гетта. Примечательно, что данные компании также имеют схожие названия – ООО «Комбинат питания школьно-базовый» и ООО «Комбинат питания», отмечают в ОНФ.

Добавим, что накануне активисты ОНФ представили «Карту картелей» в сфере закупок питания в российские социальные учреждения – детсады, школы, больницы. По итогам анализа обнаружены признаки неконкурентных соглашений 51 компаний в 10 регионах страны. В общей сложности с 2011 года по настоящее время участники картелей заключили контракты на сумму 24,96 млрд рублей. Всю информацию активисты передали в ФАС и на контроль региональным властям.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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