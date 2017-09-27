В Екатеринбурге начинается хоккейный Еврочеллендж

В Екатеринбурге сегодня стартует международный турнир Student Hockey Eurochallenge, который проводится под эгидой Студенческой хоккейной лиги и Европейской университетской хоккейной лиги.

В турнире примут участие четыре команды – сборная Уральского государственного горного университета, сборная Московского авиационного института «Авиаторы», сборная пражского Карлова Университета и сборная словацкого университет Матея Бела. Команды сыграются по три матча в рамках группового этапа, по итогам которого будут выбраны победители групп – они встретятся в финале, а оставшиеся две команды поборются за бронзу.

Как рассказали «Новому Дню» в СХЛ, это первое совместное мероприятие, в дальнейшем подобные международные турниры будут постоянными. Лига уже заручилась поддержкой ФХР и Минспорта.

Игры в рамках Еврочелленджа пройдут с 27 по 30 сентября в ФОКах «Айс», «Факел» и на арене «Спартаковец» в Екатеринбурге, а также на арене имени Александра Козицына в Верхней Пышме. Расписание доступно на сайте СХЛ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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