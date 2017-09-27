Андрей Альшевских променял промышленников на Совфед и Счётную палату

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских перешел из комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству в комитет по регламенту и контролю.

Как сообщил в своём блоге сам депутат, за последние две недели комитет по регламенту пережил существенную трансформацию. Раньше он отвечал исключительно за внутренние оргвопросы, в том числе согласовывал смету Госдумы, перераспределение расходов и т.д.

После реорганизации к прежним задачам комитета добавится парламентский и общественный контроль. Например, за тем, как исполняются решения Госдумы. «В наше ведение также передадут законопроекты, касающиеся Федерального собрания, статуса депутатов и членов Совфеда, поручат взаимодействовать со Счетной палатой и многое другое. Чуть ли не все мои любимые темы. Интересно попробовать себя в новом деле», – написал Альшевских.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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