На Урале школьников вместо уроков заставляли строить стадион. Прокуратура проводит проверку

В Нижнем Тагиле сотрудники прокуратуры проводят проверку информации о том, что учеников средней общеобразовательной школы № 24 в поселке Горноуральский вместо уроков труда и физической культуры заставляли благоустраивать стадион перед его сдачей.

Как сообщила сегодня РИА «Новый День» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, предположительно, при выполнении работ ученица 7 класса получила травму. Сейчас прокурорские работники выясняют все обстоятельства случившегося. Также надзорное ведомство запросило документы о том, какая организация выполняла подрядные работы по возведения стадиона в рамках муниципального контракта. По предварительным данным, это ООО «Березит».

«Кроме того, в рамках проверки предстоит установить, получал ли подрядчик бюджетные средства на строительство спортивного объекта. Будет дана правовая оценка, вплоть до уголовно-правовой, действиям должностных лиц администрации школы, направивших детей на выполнение строительных работ», – уточняют в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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