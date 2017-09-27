В Кольцово с 30 октября появится прямой рейс Екатеринбург – Минск

С 30 октября из международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге возобновляется регулярное авиасообщение с Минском. Новый маршрут будет выполняться авиакомпанией «Ямал» три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Екатеринбурга в 22:00, прилет в столицу Белоруссии в 23:20. Из Минска в Кольцово можно будет улететь в 00:10, прибытие – в 05:10. Рейсы будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet 100, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе аэропорта.

Маршрут был разработан с учетом максимально удобных стыковок в Кольцово. Так, пассажиры рейсов авиакомпании «Ямал» из Красноярска и Новосибирска в Екатеринбург смогут улететь в Минск и вернуться обратно с пересадкой в столице Свердловской области.

Прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга в Минск уже были в расписании Кольцово. Но на фоне снижения объемов перевозок авиасообщение прервалось в 2015 году.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.09.17

Слух дня: Рекламщикам до сих пор не заплатили за билборды о царе-искупителе, появившиеся после атаки на «Космос». / На Урале школьников вместо уроков заставляли строить стадион. Прокуратура проводит проверку. / Андрей Альшевских променял промышленников на Совфед и Счётную палату. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»