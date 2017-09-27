Следователи ищут жертв красноуфимского педофила (ФОТО)

В Красноуфимске по горячим следам был задержан 36-лнетний местный житель, которого подозревают в изнасиловании двух школьниц – 15 и 17 лет. Инцидент произошел накануне. Подробности не раскрываются. Известно, что это ранее судимый мужчина, он был задержан полицейскими, материалы переданы в Следственный комитет.

«В настоящее время злоумышленник содержится под стражей. Вместе с тем следствие не исключает, что он может быть причастен к иным преступным эпизодам. В этой связи следствие обращается ко всем, кому что-либо известно об иных противоправных деяниях, к совершению которых может быть причастен данный гражданин, сообщить имеющиеся сведения по телефонам в городе Красноуфимске: 8-34394-5-12-99 (следственный отдел СК России) или 8-34394-2-31-02 (дежурная часть полиции). Конфиденциальность гарантируется», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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