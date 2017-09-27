Среда, 27 сентября 2017, 13:49 мск

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Пассажир трамвая накинулся на школьницу с кулаками из-за открытой форточки (ВИДЕО)

Пассажир трамвая накинулся на школьницу с кулаками из-за открытой форточки (ВИДЕО)

Екатеринбуржцы засняли на видео трамвайную разборку между школьницей и представителями старшего возраста, переросшую в драку.

Драка в трамвае

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конфликт произошел из-за того, что девочка отказалась закрывать форточку по просьбе ехавшей сзади пенсионерки. По словам ребенка, женщина неожиданно набросилась на нее, схватив за волосы. В конфликт вмешался мужчина, попытавшийся, в довольно грубой форме, с нецензурной бранью, подростка урезонить.

Подробности смотрите на нашем видео.

Екатеринбург, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День

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