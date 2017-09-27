В Туринске во время ремонта теплосетей током убило рабочего

В Туринске возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» по факту гибели рабочего 1972 г.р. в результате поражения электрическим током.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СК, инцидент произошел во время выполнения работ по ремонту теплосети на улице Путейцев в Туринске. В ходе укладки бетонных лотков грузовой автокран, в нарушение норм безопасности, находился вблизи необесточенной линии электропередачи. Помогая водителю автокрана, мужчина 1972 г.р. взял руками металлическую стропу, после чего возникла бесконтактная электрическая дуга, и от поражения током мужчина 1972 г.р. скончался на месте.

В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Истребованы и анализируются документы, регламентирующие порядок и безопасность проведения ремонтных работ, допрашиваются непосредственные очевидцы. Устанавливается конкретное лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Туринск, Служба информации РИА «Новый День»

Туринск. Другие новости 27.09.17

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