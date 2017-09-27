Показатель -29%: в Свердловской области резко снизилась раскрываемость преступлений в сфере землепользования

Замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев заявил, что правоохранительные органы округа недостаточно эффективно борются с земельными махинациями. «В этом году работа правоохранителей УрФО характеризуется незначительным ростом числа выявленных преступлений этой категории – меньше 1%», – заявил он сегодня в ходе межведомственного совещания с участием полпреда президента РФ в УрФО Игоря Холманских.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2016-2017 годах следственные органы возбудили всего 49 уголовных дел по вопросам законности землепользования. В целом по округу рост раскрываемости составил менее одного процента. «В ЯНАО показатель составил плюс 58%. Видимо, или раньше там не занимались этой тематикой, либо стали хорошо работать. В Тюменской области рост 8,5%, в Челябинской – 4,4%. Между тем в Свердловской области показатель – минус 29%, в Курганской области -24%. Хотелось бы обратить внимание представителей этих регионов на вопрос, почему резко сокращается раскрываемость преступлений?» – сообщил Пономарев.

Согласно озвученной на совещании информации, у надзорных органов имеются нарекания по качеству следствия. За полтора года уральскими следователями было прекращено 27 дел о коррупции в сфере землепользования. Из них 14 – по реабилитирующим основаниям. Это значит, что уголовные дела несвоеременно возбуждались, некачественно и долго расследовались.

Полпред Игорь Холманских констатировал, что земельные участки остаются лакомым куском для мошенников и чиновников, способствующих реализации коррупционных схем.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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