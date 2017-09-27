«Будем считать, побороли коррупцию»: на Урале нашли регион, где больше не берут взяток

На территории Уральского федерального округа обнаружился регион, где больше почти не фиксируются факты получения взяток. Об этом заявил сегодня замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев в ходе межведомственного совещания с участием полпреда президента РФ в УрФО Игоря Холманских.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», по информации Пономарева, официальные данные говорят о том, что в целом по УрФО количество дел о взяточничестве сократилось на 37%. «Это очень большая цифра. В Курганской области – минус 91%! Будем считать, что в этом регионе побороли коррупцию», – с некоторой иронией прокомментировал Пономарев. По его словам, в Челябинской и Свердловской области этот показатель ниже: -64% и -34% соответственно.
Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»
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