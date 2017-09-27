На екатеринбургском вокзале с поезда с отравлением сняли пятерых юных гандболистов

Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку по факту госпитализации со станции Екатеринбург-пассажирский в Детскую городскую клиническую больницу №9 города Екатеринбурга пятерых несовершеннолетних пассажиров поезда № 191 сообщением Челябинск – Санкт-Петербург.

В составе группы из 19 человек дети 2006 г.р. и один сопровождающий их взрослый возвращалась в Пермь из Челябинска с первого тура Уральской лиги гандбола среди юношей.

Перед прибытием на станцию Екатеринбург-пассажирский пять подростков пожаловались на плохое самочувствие, в связи с чем были сняты с поезда с целью оказания медицинской помощи, где им был поставлен предварительный диагноз «токсико-инфекционное отравление». На данный момент следственными органами проводится доследственная проверка.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 27.09.17

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