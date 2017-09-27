Долю Свердловской области в КРК «Уралец» приобрела «Вертикаль»

Аукцион по продаже пакета акций КРК «Уралец» состоялся. Долю в 33,99% уставного капитала приобрело АО «Вертикаль», заплатившее за лот 259 млн 335 тысяч рублей, то есть начальную цену. Об этом сообщается на сайте торговой площадки «Сбербанк-АСТ».

Напомним, согласие на продажу акций заксобрание области дало этой весной. По словам и.о. главы МУГИСО Сергея Зырянова, акционеры «Уральца» уже давно планировали провести реконструкцию комплекса. Финансировать работы планировалось путем увеличения уставного капитала через дополнительную эмиссию акций общества. Денег на участие в эмиссии у самой области не было. «Или вкладываем деньги в развитие и оставляем долю, или наша доля уменьшиться до 15%. Если мы сегодня можем продать за 260 млн рублей, то потом у нас долю в 15% даже покупать никто не будет. Комитет рассмотрел и предлагает дать согласие», – заявил тогда председатель комитета по законодательству Владимир Никитин, и депутаты согласились.

Летом было подписано распоряжение МУГИСО о приватизации 401 844 обыкновенных именных акций АО «Культурно-развлекательный комплекс «Уралец», составляющих 33,99 % уставного капитала общества.

По неофициальным данным, АО «Вертикаль» может быть аффилировано со структурами УГМК.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.09.17

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