Движение по Макаровскому мосту перекроют уже в эту субботу

Уже в ближайшие выходные строители закроют Макаровский мост для всех видов транспорта в связи с необходимостью проведения ряда работ, требующих остановки движения.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, движение по мосту будет закрыто с 20:00 субботы, 30 сентября, до 06:00 понедельника, 2 октября. В эти дни службы будут вести работы по усилению железобетонных конструкций существующего моста.

Напомним, с 20 сентября по путепроводу прекращено движение трамваев. Городские власти также напоминают пользователям общественного транспорта и автомобилистам о том, что следующее полное закрытие движения на Макаровском мосту ожидается с 7 по 23 октября. Это связано с технологическими особенностями проводимых работ. После их завершения, начиная с 23 октября, на остающейся в эксплуатации части моста для трамваев будет организовано реверсивное однопутное перемещение, а движение автотранспорта сохранится на остающейся в работе части моста в двустороннем режиме – по одной полосе в каждом направлении.

Екатеринбург, Служба новостей РИА «Новый День»

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