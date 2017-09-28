К Новому году «бажовские» поселки для льготников получат электричество

1940 заявок на техприсоединение выполнили специалисты Облкоммунэнерго за 8 месяцев этого года в 38 территориях присутствия компании. Один из масштабных проектов реализуется сейчас в Полевском. Там энергетики строят инфраструктуру в посёлке Косой Брод – это легендарное место, где в начале ХХ века был обнаружен один из крупнейших золотых самородков, получивший название «Лосиное ухо». До конца года к земельным участкам в бывшем поселке золотодобытчиков, описанном ещё в сказах Бажова, протянут 10 километров ЛЭП.

«Косой Брод растет. Место уникальное. В 1935 году здесь нашли 13-килограммовый золотой самородок «Лосиное ухо» – третий по величине в России. Золото сейчас не добывают, но окрестности реки Чусовой по-прежнему популярны у людей. Недавно администрация Полевского ГО выделила здесь земельные участки для льготных категорий граждан, и мы начали строить линии. Уже подключили 29 участков, предстоит осветить еще 200. Работы много – протяженность электросетей составит 10 километров в целом», – рассказал начальник Полевского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Сергей Рогожкин.

Второй объект, которым занимаются энергетики, отдаленный микрорайон Полевского под названием «Далеки». Там продолжается работа по техприсоединению новых земельных участков, выделенных под ИЖС, и параллельно ведётся демонтаж старой воздушной линии 40-х годов постройки. Дело в том, что в охранную зону этой ЛЭП попали два десятка наделов граждан, и, чтобы не сносить уже возведённые строения, как этого требует закон, администрацией и «Облкоммунэнерго» было принято решение о реконструкции высоковольтной линии.

Работы этого этапа энергетики планируют завершить до Нового года. Напомним, комплексную электрификацию территории здесь начали два года назад – построили первые линии, установили трансформаторную подстанцию и подключили первых заявителей. Скоро в этом районе появятся и социальные объекты – детский сад и школа, дом культуры, торговый комплекс, дворец спорта.

Полевской, служба информации

Полевской. Другие новости 28.09.17

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