Ночью на Тюменском тракте водитель грузовика насмерть сбил пешехода (ФОТО)

Свердловская полиция устанавливает обстоятельства ДТП на Тюменском тракте, в котором погиб пешеход.

Как сообщили в областном управлении ГИБДД, минувшей ночью на 141 км автодороги Екатеринбург – Тюмень водитель грузового автомобиля МАН сбил пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. 39-летний мужчина от полученных травм скончался на месте аварии.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что совсем недалеко от места наезда есть пешеходный переход, но пешеход до него не дошел. На его одежде не было световозвращающих элементов, которые сделали бы мужчину заметнее на дороге. 32-летний водитель, который имеет 14 лет водительского стажа, пояснил, что увидел пешехода за 20 метров и сразу же нажал на педаль тормоза, вывернул руль вправо, чтобы не допустить наезда, однако избежать трагедии не удалось.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно требованиям правил дорожного движения, пешеходы при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях недостаточной видимости обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

Белоярский, Служба информации РИА «Новый День»

Белоярский. Другие новости 28.09.17

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