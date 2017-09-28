Под Алапаевском пьяный мужчина жестоко расправился с матерью, сестрой и годовалой племянницей

По сообщению Следственного комитета по Свердловской области, преступление произошло 27 сентября в частном доме посёлка Санкино. Председатель поселка увидел на улице местного жителя, пьяного, в окровавленной одежде, и сразу побежал к нему домой. Чиновник обнаружил в одной из комнат избы тела двух женщин и годовалого ребенка с признаками насильственной смерти. В помещении начинался пожар. Глава администрации оперативно потушил возгорание и вызвал полицию.

Родственник погибших женщин задержан, по версии следствия, тройное убийство совершил он. Мужчина 1990 года рождения проживал вместе с потерпевшими и являлся сыном и братом убитых женщин. Годовалая девочка приходилась ему племянницей. Мотив и точные обстоятельства убийства в настоящее время устанавливаются.

Алапаевск, служба информации РИА «Новый День»

Алапаевск. Другие новости 28.09.17

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