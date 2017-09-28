В Екатеринбурге полиция возбудила очередное уголовное дело из-за кражи газа

В Екатеринбурге возбуждено очередное уголовное дело по факту хищения газа жителем частного дома на Старой Сортировке.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-группе городского управления МВД, несколько дней назад сотрудники полиции вместе со специалистами Екатеринбурггаза провели проверку, во время которой обнаружили незаконную врезку в систему газоснабжения на улице Полюсной, 59. Прибывшая на место аварийная бригада установила, что в здании имеются бытовые приборы, работающие на газу, однако официально строение к газопроводу подключено не было. При этом владельцы дома даже не пытались скрыть место подключения – врезку можно было легко заметить с улицы.

Собственники дома признали свою вину. Общая сумма ущерба, причиненного АО «Екатеринбурггаз», составила более 30 тыс. рублей, точный ущерб газовикам будет установлен позже. На данный момент по данному факту сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 158 УК РФ.

Отметим, что в июне Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по аналогичному уголовному делу. Хозяин частного жилого дома по улице Шекспира, 3, получил полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Мужчина, похитивший из газопровода 4,6 тысячи кубометров природного газа, обязан возместить АО «Екатеринбурггаз» материальный ущерб в размере почти 195 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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