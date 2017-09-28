В облсуд вновь поступило дело маньяка, приносившего в жертву людей на Ганиной Яме

Дело бывшего силовика Арсена Байрамбекова, приговоренного к 13 годам и 2 месяцам колонии строгого режима за ритуальные убийства в окрестностях Ганиной Ямы, вновь дошло до Свердловского областного суда. Об этом РИА «Новый День» сообщили в судебной инстанции. Пока не известно, кто будет рассматривать материалы на этот раз, дата заседания также не назначена.

Байрамбеков обвинялся в шести убийствах. Два из них были заказными, совершены в Екатеринбурге. Жертвами экс-полицейского стали коммерсанты. Затем мужчина увлекся оккультизмом, использовал мясо, купленное в магазинах, затем – животных, но в итоге добрался до людей. Для ритуальных убийств он оборудовал некое подобие языческого капища, выложив круг из камней, в районе храмового комплекса на Ганиной яме. Байрамбеков разводил костры, читал молитвы, перерезал горло своим жертвам и потом сливал с них кровь, окропляя ею территорию капища. Несмотря на характер преступлений, экспертизы установили, что мужчина вменяем. Байрамбеков признал свою вину, его дело рассматривалось в суде Верхней Пышмы в особом порядке. Согласно обвинительному приговору, маньяка также обязали выплатить

родственникам жертв 1 миллион 700 тысяч рублей. Последние сочли вердикт чрезмерно мягким и обжаловали его в областном суде, свой протест подал и экс-полицейский.

Однако облсуд в июле вынес постановление о возвращении материалов в суд Верхней Пышмы, поскольку осужденный не успел в полной мере ознакомиться с материалами дела. В настоящее время это обстоятельство устранено, служители Фемиды готовы рассмотреть апелляции.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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